Окупанти у Севастополі вчать управляти безпілотниками дітей від 8 років

Центр журналістських розслідувань повідомив про те, що в окупованому Севастополі, де пройшов «штормом століття», агресор розширює курси з підготовки операторів безпілотників. Зокрема, у місцевому університеті опанувати професію «дроновода» пропонують за 32,5 тисячі рублів на курсах підвищення кваліфікації. А «Нахімовське училище» організувало курси для школярів віком від 8 до 17 років. За 5 місяців треба віддати 27,5 тисячі рублів.

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Подібним зайнятий і злочинний «Морський інноваційний центр» регіонального відділення «ДТСААФ», причому за кошти фонду президентських грантів росії в «майже шість мільйонів рублів. У цьому проєкті окупанти за п'ять місяців збираються навчити понад 400 дітей — операторів безпілотників віком від 11 до 16 років, причому і з окупованого півострова, і з окупованих територій материка.

Дані структури «ДТСААФ» в окупованому Севастополі заведені на колаборантку Наталю Шевчук. В місті діє також філія приватного навчально-спортивного центру «Круг», що пропонує три види курсів: оператор безпілотника за 30 тисяч, а також за 55 тисяч — оператор безпілотника — аналітик та фахівець із боротьби з дронами, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Також у Севастополі діє філія Авіаційного навчального центру ім. льотчика-космонавта СРСР Ігоря Вовка з Калуги, яка також готує операторів безпілотників за 35 тисяч рублів для цивільних. Крім того, низка описаних структур проводить підготовку військовослужбовців агресора.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Севастополі на міні підірвався протимінний корабель рф.

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