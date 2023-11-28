Де і коли дивитись онлайн «Гент» — «Зоря»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги конференцій

У четвер, 30 листопада, «Зоря», яка зіграла внічию з «Гентом» у номінально домашньому матчі в Польщі (1:1), проведе на «Гент Арені» з бельгійцями гостьовий поєдинок Ліги конференцій (арбітр — Євангелос Манучос із Греції).

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Перед протистоянням з українським клубом, який поступився минулої суботи в перенесеному єврокубковому поєдинку «Маккабі» (1:3), підопічні Хейна Ванхазебрука провели черговий матч у рамках бельгійської ліги, зігравши внічию на своєму полі з лідером «Юніон Сент-Жилаз» (1:1). Після 15 турів «Гент» з 28 очками посідає третє місце, на три пункти відстаючи від «Андерлехта» та на сім — від «Юніон Сент-Жиллуаз».

Відеоогляд матчу «Гент» — «Юніон Сент Жіллуаз» — 1:1

Якщо «Зоря» до поєдинку з «Гентом» у Любліні раніше перетиналася в єврокубках із представниками Бельгії лише раз, коли у сезоні-2014/2015 впевнено пройшла у кваліфікації Ліги Європи «Шарлеруа» (3:0 та 2:0), то «Гент» протистояв українським клубам чотири рази: «Динамо» у відборі Ліги чемпіонів у сезоні-2010/2011 (0:3 та 1:3) та у сезоні-2020/2021 (0:3 та 1:2), а також «Шахтарю» у групі Ліги Європи-2015/2016 (0:5 та 3:5) і «Олександрії» у тому ж турнірі у сезоні-2019/2020 (1:1 та 2:1).

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У майбутньому протистоянні букмекери віддають явну перевагу «Генту», який, крім нічиєї із «Зорею», вже обіграв у групі «Брейдаблік» (5:0, 3:2) та «Маккабі» (2:0). Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу бельгійців приймає з коефіцієнтом 1,15, на нічию — 7,00, на виграш бронзового призера чемпіонату України — 15,00.

У прямій трансляції на території України матч «Гент» — «Зоря» покаже (о 19:45) медіа-сервіс MEGOGO.

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Ліга конференцій. Група В. 5-й тур

30 листопада (четвер)

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«Гент» — «Зоря» 19:45 MEGOGO

Додамо, що в іншій зустрічі у квартеті В о 22:00 зіграють «Брейдаблік» (Ісландія) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль).

Становище команд: 1. «Гент» — 10 очок; 2. «Маккабі» — 9; 3. «Зоря» — 4; 4. «Брейдаблік» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» перемогла в Лізі конференцій ісландський «Брейдаблік».

Фото ФК «Гент»

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