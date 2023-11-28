«Ось так реагує аб’юзер, коли ти починаєш говорити правду про нього»: дружина Олега Собчука шокувала подробицями скандального розлучення

В українському шоу-бізнесі чергове зіркове розлучення. Дружина відомого співака, лідера гурту «Скай» Олега Собчука заявила про розрив стосунків після 20 років шлюбу. Марія назвала ці стосунки токсичними та назвала чоловіка аб'юзером. За її словами, останньою краплею стало те, що ці стосунки торкнулися їхніх дітей.

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«20 років стажу моїх токсичних стосунків. Дякую менталочці, що вона в мене така сильна. На жаль, зараз це проєктується на дітей», — написала Марія в інстаграмі.

Більше того, вона шокувала подробицями сімейних розбірок, в яких Олег виглядає не в кращому світлі: погрожує дружині забрати квартиру та називає її «невдячним створінням».

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«Авто не купляю тобі через твій язик і обзивання мене пустишкою. Будеш продовжувати — лишишся без квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але по твоєму відношенню — вже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння… Немає ані бажання, ані часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все ясно давно. Доказувати нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися», — показала Марія повідомлення від Олега.

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Вона каже, що так музикант відреагував, коли вона почала розповідати правду про нього та про їхній шлюб. Марія пише, що зараз почувається щасливою і більше не дозволить ображати себе.



*Марія з сином та донькою

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Нагадаємо, Олег Собчук з дружиною Марією перебували у шлюбі 20 років. Вони виховують доньку 20-річну доньку Тетяну та 14-річного сина Арсена. Олег натякав про проблеми в стосунках з дружиною, проте запевняв, що їм вдалося подолати кризу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розлучення лідера гурту «Без Обмежень» Сергія Танчинця. Він запевнив, що вони з дружиною залишились у дружніх стосунків.

Також стало відомо про розлучення скандального політика Миколи Тищенка.

Фото: instagram.com/sob4ukmari

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