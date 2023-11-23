Скандальний Микола Тищенко розлучається з дружиною

Скандально відомий політик Микола Тищенко, якого нещодавно побили на Львівщині, розлучається з дружиною Аллою Барановською. Вони прожили у шлюбі сім років та виховують сина Давида. Пара транслювала у соцмережах, що вони разом. Тому заява про зірвання шлюбу, яка була подана 14 листопада до Оболонського районного суду, стала несподіванкою. Інформація про зірвання шлюбу з'явилася на порталі Судова влада України.

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Поки ні Тищенко, ні Барановська особисте життя не коментують.

Ще у січні Алла заявила, що більше не хоче говорити про особисте публічно, тому і не публікує спільних сімейних фото.

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«Ми разом, наші стосунки стали тільки міцніше, зараз, як багато українських сімей, пристосовуємося до нового життя, наш тато не може бути з нами часто через роботу, але ми цінуємо кожну мить разом», — писала тоді жінка.

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Нагадаємо, Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися 2016 року. До політичної карєри Тищенко був ведучим та шоуменом, ресторатором. Як пише bihus, частину ресторанів Тищенко переоформив на дружину, коли йшов у політику.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про розлучення колишнього «Холостяка», спортсмена Дмитра Черкасова. Також пліткують про розрив стосунків Потапа та Насті Каменських.

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