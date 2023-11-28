37.15 / 37.68 40.34 / 41.07
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат «Білосніжка» від Людмили Борщ: простий, легкий і по-новорічному чарівний

15:02 28 листопада 2023
салат

Для багатьох людей Різдво та Новий рік — час чарівності та здійснення бажань, коли разом збираються дорогі і рідні люди, а на столі з'являються найкращі й найбільш вишукані страви. Саме для такого моменту відома кулінарка Людмила Борщ запропонувала салат «Снігова королева», а також нову страву під назвою «Білосніжка».

«Для багатьох дорослих і дітей Білосніжка — це улюблена принцеса з діснеївської казки, якій сім гномів допомогли сховатися від злої мачухи і згодом вийти заміж за принца. Вона красива, мила та добра — саме таким мені хотілося створити цей новорічний салат. Він простий, смачний, але одночасно ситний. Приготуйте його на Різдво та Новий рік, і він так сподобається вашим дітям і друзям, що вони проситимуть готувати його на кожне свято», — впевнена Людмила Борщ.

Також кулінарка відзначає, що великою перевагою страви є те, що його можна приготувати не тільки як салат, а як і закуску на святковий стіл.

Для салату знадобляться:
Капуста пекінська
Куряче філе 300 г
Сир адигейський 150 г

РЕКЛАМА

Сир сулугуні 150 г
яйця 5 шт.
Майонез
Сіль перець

Закуска
Жовтки 5 шт.
Плавлений сир 1шт.
Часник 2 зуб.
Зелень
Майонез

РЕКЛАМА

Як готується салат, можна побачити в ролику.

А ще одна відома кулінарна майстриня Тетяна Литвинова запропонувала на свята рецепт вишуканої гарячої закуски.

РЕКЛАМА

182

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Салат «Одеса»

Новорічний салат «Одеса» від Людмили Борщ: напрочуд смачний, легкий та ситний

Маринована скумбрія

Секрет — в особливому маринаді: готуємо на свята скумбрію, яка смачніше червоної риби

Буданова

Могли використати щось схоже на «Новачок»: експерт про отруєння дружини Буданова

Литвинова

Такого не знайдете в жодному ресторані: Тетяна Ливинова показала, як французи готують гарячу закуску на Різдво

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту