Салат «Білосніжка» від Людмили Борщ: простий, легкий і по-новорічному чарівний

Для багатьох людей Різдво та Новий рік — час чарівності та здійснення бажань, коли разом збираються дорогі і рідні люди, а на столі з'являються найкращі й найбільш вишукані страви. Саме для такого моменту відома кулінарка Людмила Борщ запропонувала салат «Снігова королева», а також нову страву під назвою «Білосніжка».

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«Для багатьох дорослих і дітей Білосніжка — це улюблена принцеса з діснеївської казки, якій сім гномів допомогли сховатися від злої мачухи і згодом вийти заміж за принца. Вона красива, мила та добра — саме таким мені хотілося створити цей новорічний салат. Він простий, смачний, але одночасно ситний. Приготуйте його на Різдво та Новий рік, і він так сподобається вашим дітям і друзям, що вони проситимуть готувати його на кожне свято», — впевнена Людмила Борщ.

Також кулінарка відзначає, що великою перевагою страви є те, що його можна приготувати не тільки як салат, а як і закуску на святковий стіл.

Для салату знадобляться:

Капуста пекінська

Куряче філе 300 г

Сир адигейський 150 г

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Сир сулугуні 150 г

яйця 5 шт.

Майонез

Сіль перець

Закуска

Жовтки 5 шт.

Плавлений сир 1шт.

Часник 2 зуб.

Зелень

Майонез

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Як готується салат, можна побачити в ролику.

А ще одна відома кулінарна майстриня Тетяна Литвинова запропонувала на свята рецепт вишуканої гарячої закуски.

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