Салат «Снігова королева» від Людмили Борщ: обов’язково принесе свято у ваш дім
Рік підходить до свого завершення, і попереду всіх чекають день Миколая, Різдво, Новий рік та інші зимові свята.
«Свято — це період чародійства, яке обов’язково принесе у ваш дім салат «Снігова королева», — обіцяє відома кулінарка Людмила Борщ, яка вже розпочала новорічний марафон салатів.
Адже «Снігова королева» — це дуже ніжний салат з досить незвичайним смаком, в якому поєднуються компоненти з різними смаковими якостями, які створюють справжню новорічну гармонію.
Для приготування салату знадобляться:
яйця — 3 шт.
сир — 100г
крабові палички — 5 шт.
цибуля — 1 шт.
ковбаса — 100 г
горіхи — 3 стол л.
яблуко — 1шт.
часник
майонез
Покроковий рецепт приготування показаний у ролику.
На новорічному столі також будуть доречними салати «Серцеїдка» та «Зодіак» від Людмили Борщ.178