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Салат «Снігова королева» від Людмили Борщ: обов’язково принесе свято у ваш дім

12:05 22 листопада 2023
салат

Рік підходить до свого завершення, і попереду всіх чекають день Миколая, Різдво, Новий рік та інші зимові свята.

«Свято — це період чародійства, яке обов’язково принесе у ваш дім салат «Снігова королева», — обіцяє відома кулінарка Людмила Борщ, яка вже розпочала новорічний марафон салатів.

Адже «Снігова королева» — це дуже ніжний салат з досить незвичайним смаком, в якому поєднуються компоненти з різними смаковими якостями, які створюють справжню новорічну гармонію.

Для приготування салату знадобляться:
яйця — 3 шт.

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сир — 100г

крабові палички — 5 шт.

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цибуля — 1 шт.

ковбаса — 100 г

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горіхи — 3 стол л.

яблуко — 1шт.

часник

майонез

Покроковий рецепт приготування показаний у ролику.

На новорічному столі також будуть доречними салати «Серцеїдка» та «Зодіак» від Людмили Борщ.

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