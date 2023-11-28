Чи можуть забрати виплати у студентів із статусом ВПО: юристи дали пояснення

Одним з важливих практичних питань є можливість отримання допомоги на проживання ВПО студентами. Чи будуть отримувати виплати такі категорії українців, розповіли у «Юридичному пораднику для ВПО», юристи якого раніше пояснювали, хто з українців має право отримувати 3 тисячі гривень щомісяця протягом року.

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«Відповідно до пп.13−14 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік ВПО (далі — Порядок), на отримання довідки мають право студенти, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які перемістилися з територій, включених до Переліку, щодо яких не визначено дати завершення бойових дій, припинення можливості бойових дій або тимчасової окупації, на отримання довідки ВПО.

Студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, які спричинили внутрішнє переміщення".

Тобто, додають юристи, всіх студентів можна умовно поділити на 2 категорії:

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переміщені студенти, які зареєстровані вдома (тобто, на територіях бойових дій чи тимчасово окупованій території).

переміщені студенти, які мають зареєстроване місце проживання в гуртожитку.

Так, якщо перші мають право одразу отримати довідку ВПО, то другі можуть отримати її лише після зняття з реєстрації в гуртожитку.

«Як ми неодноразово наголошували, довідка ВПО не = виплата допомоги на проживання ВПО.

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Однак якщо особа має довідку ВПО + відповідає майновим критеріям + звертається за допомогою вперше, така особа має право на отримання допомоги на проживання незалежно від того чи є вона студентом чи ні.

Як пояснює Мінсоцполітики, студенти стаціонару, які є ВПО і отримують допомогу, продовжать її отримувати до 31 січня 2024 р., якщо не мають реєстрації місця проживання в гуртожитках.

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Відповідно, якщо особа виїхала з територій бойових дій/тимчасово окупованих територій, вступила до вишу, «прописалася» в гуртожитку, на жаль, вона не зможе розраховувати ні на отримання довідки ВПО, ні на призначення допомоги на проживання. Тому в разі реєстрації місця проживання у гуртожитку студент з територій бойових дій чи тимчасово окупованих територій не зможе отримати ані довідку ВПО, ані допомогу на проживання".

Раніше повідомлялося, що у Міносвіти задумалися про скорочення кількості українських вишів.

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