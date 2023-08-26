Не більше 8372 грн: хто з українців має право отримувати 3 тисячі гривень щомісяця протягом року

Через розпочату кремлівським фюрером путіним війну багато українців залишилися без житла або змушені були перебратися до спокійніших регіонів та отримати статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

На новому місці проживання вони отримують допомогу у сумі 2000 та 3000 гривень, але нещодавно, як виявилося, втратили на неї право.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснили, чому це відбулося, і хто з переселенців може отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Юристи зазначили, що відповідно до п. 2 Порядку надання допомоги на проживання ВПО з 1 серпня 2023 року допомога призначається внутрішньо переміщеній особі, яка вперше звернулася за призначенням допомоги, на 6 місяців і виплачуватиметься щомісяця у розмірі:

3000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2000 грн — для інших осіб.

Відповідно до п. 13 Порядку, на другий 6-ти місячний період, тобто сукупно на 12 місяців, допомога призначатиметься ВПО автоматично, за умови, що особа вперше звернулася за призначенням допомоги з 1 серпня 2023 р. та за наявності однієї з нижче вказаних умов.

При цьому середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача допомоги протягом кварталу, який передує місяцю перед місяцем звернення допомогою, не повинен перевищувати 4 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги на другий шестимісячний період.

Тобто, якщо особа звернулася за допомогою, наприклад, 5 серпня, враховуватиметься дохід за другий квартал 2023 р. При цьому середньомісячний сукупний дохід на одного ВПО за другий квартал 2023 р. не може перевищувати 8 372 грн. Саме з цієї причини переселенці можуть втрачати право на виплати.

Також варто взяти до уваги, що грошову допомогу буде продовжено у будь-якому разі, якщо у складі одержувачів допомоги є:

особи працездатного віку, які доглядають дітей до досягнення ними шестирічного віку (включно);

громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають їх;

особи з інвалідністю;

громадяни, які доглядають осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю віком до 18 років, або осіб з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу;

громадяни, які доглядають осіб, які досягли 80-річного віку;

фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг;

студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти, які не мають реєстрації місця проживання у гуртожитках.

Також допомогу виплачуватимуть протягом 12 місяців, якщо у складі одержувачів допомоги є непрацююча працездатна особа, яка протягом перших 6-ти місяців, за які отримувала допомогу, сприяла власній економічній самостійності, а саме:

була працевлаштована;

зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна;

зареєструвалася як ФОП;

отримала мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу;

отримала ваучер для навчання.

Також під дію документа підпадають одержувачі допомоги пенсійного віку, які отримують пенсію не більше 3-х розмірів прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Фахівці зазначили: якщо після закінчення виплати допомоги у ВПО виникли складні життєві обставини, зумовлені відсутністю місця проживання та неможливістю повернення до залишеного місця проживання, то він може звернутися до виконавчого органу місцевої ради або надання соціальних послуг для отримання соціальних послуг.

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