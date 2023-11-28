Бабусі для внука нічого не шкода: внук Софії Ротару «отримав на горіхи» за втечу з України і «шамана»

Крім репера Потапа, який під час війни відпочиває у Маямі, а на початку вторгнення росії пів року «відсиджувався» в Іспанії, ще однією людиною, в якій розчарувалися українці, став онук народної артистки Софїї Ротару Анатолій.

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Так, у березні 2022 року на українсько-молдавському кордоні у місті Могилів-Подільський прикордонники затримали групу з 9 людей, які намагалися незаконно дістатись до Молдови: 8 українців призовного віку та громадянина Молдови, який забезпечував перевезення. Серед затриманих був син Софії Ротару Руслан та онук Анатолій Євдокименко. Вони намагалися втекти з країни, щоби не потрапити під мобілізацію.

Про це нагадав музичний оглядач Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі.

За його словами, Анатолій Євдокименко переїхав до США та планує там будувати музичну кар'єру, взявши собі творчий псевдонім «шаман».

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На думку блогера, Анатолій надто «занурений» в себе, що помічати, що коїться у навколишньому світі і не знав (або просто не побажав знати), що саме під таким псевдонімом виступає російський співак ярослав дронов, який підтримує агресію росії проти України і з гордістю виконує на різних патріотичних збіговиськах ганебну пісню «я — русский».

«Ти хоч монітор ситуацію, сидячи у Нью-Йорку, і зрозумієш, що ти вже не єдиний «шаман», — радить блогер.

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Крім того, Анатолій публічно не засуджував війну, вдаючи, що її не існує. Можливо, таким чином він намагається всидіти на двох стільцях.

Зовсім невисокої думки блогер і про «музику», яку пише внук Софії Михайлівни, виносячи «вирок» дітям «еліти» в цілому.

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«Діти впливових батьків, зірок їдуть за кордон і думають, що вони там комусь потрібні. Але ви нікому не потрібні, ви нічого там не досягнете, ніколи не станете своїми, не будете впізнавати. Таких як він (Анатолій Євдокименко, — ред.) сотні. Його типаж — це суто ескорт, розумієте… Ось туди — будь ласка. Будеш мати божевільний попит», — «радить» Беспалов.

Але дещо в чому блогер не зовсім правий: виходячи з того, що виїзд за кордон під час війни коштував чималих грошей, «бабуся нічого не шкодує для свого онука». І поки вона жива, у світлому майбутньому українського «шамана» можна не сумніватися.

Раніше блогер Беспалов розповідав, як планує «допомагати ЗСУ» ще одне «розчарування українців», співак Олег Винник.

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