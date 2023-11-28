Потап і Настя разом з’явилися в Маямі на тлі чуток про розлучення

Зіркова пара Потап і Настя Каменських, про розлучення яких ширяться чутки у мережі, несподівано разом з’явилися у США. Вони опублікували у соцмережах відео, на якому перебувають у студії телеканалів в Маямі. Разом вони просувать новий іспаномовний хіт Насті. Як каже Потап, вони повернулися до розвитку кар’єри співачки на латиноамериканському ринку, підкорювати який вона розпочала ще до початку повномасштабного вторгнення.

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«Повертаємось на міжнародний рівень шоу-бізнесу та розважального життя. Ми продюсуємо, створюємо, розвиваємо музику по всьому світі — Київ, Одеса, Барселона, Мадрид, Лондон, Берлін. Тепер настав час для Маямі. Нью-Йорк на підході, незабаром Мексика», — пише Потап.

Настя додала, що таким чином, через музику, вона розповідає світові більше про Україну.

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«Дуже хочу своєю творчістю доводити, що музика не має кордонів, що по-справжньому щирі слова будуть зрозумілі у будь-якому куточку планети, якою б мовою ти не співав. Ну і, звичайно, мати можливість розказувати всьому світу про Україну», — зазначила Каменських.

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Нагадаємо, останнім часом Настя Каменських перебувала в Києві, Потапа частіше помічали за кордоном. На тлі цього виникли чутки про розлучення зіркової пари. Хмизу додало і те, що шоумен записав дует з іншою співачкою. Крім того, ні Потап, ні Настя не коментують чутки про можливий розрив стосунків.

Нещодавно Настя Каменських випустила нову іспаномовну пісню про заборонене кохання, яку після української прем'єри презентує у світі.

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