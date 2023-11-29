Облив дітей бензином та підпалив: на Харківщині алкоголік влаштував пожежу у магазині (відео)

Цього року суд на Миколаївщині виніс суворий вирок чоловіку, який облив бензином та підпалив тещу, — 14 років позбавлення волі. Подібне покарання очікує й на мешканця Харківщини, який напав на групу підлітків.

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Як повідомляють в поліції Харківщини, у селі Станичне Красноградського району затримали чоловіка за скоєння замаху на вбивство — він у стані алкогольного спʼяніння облив бензином з пластикової пляшки п`ятьох підлітків віком від 11 до 17 років та підпалив.

Це сталося напередодні у місцевому магазині. Зловмисник — 40-річний мешканець села.

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Підлітків направили до медичного закладу, наразі їх життю та здоровʼю нічого не загрожує. З місця події поліцейські вилучили пляшку з речовиною та верхній одяг потерпілих зі слідами горіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 п.п. 1,2,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

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Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов виклав у мережу відео з камер спостереження.

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«Відео з камер спостереження шокує — дорослий чоловік чіпляється до компанії підлітків в магазині, а потім виливає на них горючу рідину та підпалює. На щастя діти встигли втекти. Четверо дівчат та хлопець сиділи за столиком, коли до них підійшов місцевий безробітний, який зловживає спиртним. Причини, з яких він напав на дітей, невідомі — рідину він вилив за секунду, одразу підпалив і вже за мить вся компанія підлітків опинилася у вогні. Наймолодшій потерпілій одинадцять років, найстаршій — сімнадцять. Дії затриманого кваліфікуємо як замах на умисне вбивство двох або більше осіб, в тому числі малолітніх дітей, способом, небезпечним для життя багатьох осіб», — зазначив він.

Нагадаємо, що на Львівщині 62-річний мешканець села у Яворівському районі позбавив життя дружину, яка була прикута до ліжка. Він інсценував пожежу, обливши жінку і кімнату, в якій стояло її ліжко, бензином та підпалив.

Фото — скріншот

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