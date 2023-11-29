«Відмовтеся від вина»: експерт розповів, що обрати з напоїв до різдвяної вечері

Наближається Різдво, і ви, напевно, вже починаєте думати про те, щоб запастися продуктами для майбутнього великого свята. Якщо ви вживаєте алкоголь, вино, швидше за все, буде у вашому списку покупок. Але за словами фахівців, можливо, краще обрати щось інше.

РЕКЛАМА

Джей Хелфорд, власник кейтерингової компанії класу люкс Reeka Events і приватний шеф-кухар зірок, каже, що горілка або джин краще підійдуть до вашої індички та інших страв, пише Metro.

«Є кілька напоїв, які обов'язково повинні бути на різдвяній вечері, — каже Джейк. — По-перше, це класичний глінтвейн або хороший пряний різдвяний пунш. Теплі спеції в цих напоях перегукуються з приправами в різних інгредієнтах, створюючи повноцінний святковий досвід. Але джин або горілка також добре поєднуються з різдвяною вечерею, тому переконайтеся, що ви запропонуєте багато видів спиртних напоїв, щоб ваші гості мали з чого вибрати.

Горілка врівноважує кислі страви, що робить її ідеальною поруч з тушкованою капустою або журавлинним соусом. Ялівцеві нотки джину компенсують солоність основних страв, таких як свинина, або ж ви можете обрати більш лимонну чи лавандову суміш, якщо хочете, щоб рослинні нотки перебивали насичені, пікантні елементи страви".

РЕКЛАМА

До різдвяного пудингу Джей Хелфорд радить подати напій на основі віскі. Насичені карамельні та ванільні нотки віскі відображають глибокі, пряні смаки пудингу, створюючи розкішний та вишуканий смак.

«Ми не знайшли нічого, що б краще поєднувалося з солодкістю та пряністю імбирних пряників, ніж шотландський віскі», — каже Джей.

РЕКЛАМА

Нагадаємо ідеї оригінальних новорічних та різдвяних подарунків від декораторки Христини Гусіної.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook та Instagram