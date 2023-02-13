Желе зі смаком глінтвейну: такого ви ще не куштували
Смак глитвейна — це смак зими, яка вже закінчується. І якщо глінтвейн цього сезону ви вже готували, спробуйте желе з його смаком. Напевно, ви такого ще не пробували.
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше радила приготувати ніжну яблучну шарлотку з корицею.
- Желе зі смаком глінтвейну — це незвичайно, — каже Елла Іванова. — А рецепт його досить простий.
Желе зі смаком глітвейну
- 300 г вина
- 30 г цукру
- сік апельсина (за смаком)
- гвоздика
- кориця
- 9−12 г желатину (від його кількості залежить те, яким буде густина желе)
- 50 г води
Желатин з'єднуємо з водою та даємо постояти. Розчиняємо на водяній бані. З'єднуємо вино, сік та цукор. Прогріваємо зі спеціями. Додаємо желатин. Проціджуємо. Розливаємо по келихах. І поміщаємо у холодильник до застигання. Готове желе можна прикрасити фруктами.
І смачного!
Нагадаємо рецепт салату з мандаринами, чері та креветками.
Фото з альбому Елли Іванової14
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