Вдалий постріл: понад 20 окупантів убито та поранено після «прильоту» від ЗСУ по поліцейській дільниці на Херсонщині (фото)

На лівому березі Дніпра, де українські бійці захопили та утримують плацдарм, у тимчасово окупованому росіянами селі Ювілейне, що на Херсонщині, під обстріл потрапила будівля так званого «відділу поліції «Новокаховський».

РЕКЛАМА

Як повідомляє ASTRA, в результаті удару були ліквідовані четверо і поранені 17 «правоохоронців», включаючи «начальника тилу» та «заступника начальника відділу». Джерела ресурсу стверджують, що напередодні вранці було зруйновано двоповерхову будівлю на вулиці Соборній, 17. До окупації росією в ній знаходилася «Ювілейна сільська рада».

Фото ASTRA

Фото ASTRA

РЕКЛАМА

«Загинули чотири співробітники окупаційної «поліції»: «заступник начальника» відділу 33-річний майор поліції Артур Джунусов; 39-річний майор поліції Володимир Новіков, який обіймав посаду «начальника тилу»;46-річний старший лейтенант поліції Мерген Нимгиров, який в нелегальній «поліції» в окупованій частині регіону посідав посаду оперативника, 45-річний капітан поліції Сергій Новіков, який обіймав посаду «інспектора у справах неповнолітніх», — йдеться у повідомленні.

Фото ASTRA

РЕКЛАМА

Фото ASTRA

Серед поранених ще один «заступник начальника відділу» 46-річна лейтенант поліції Жанна Хабірова, «заступник начальника відділу» 44-річна підполковник поліції Трамбовецька Тетяна, «начальник слідчого відділення» 39-річна підполковник юстиції Аміда Міделашвілі, «керівник поліції» 38-річний підполковник поліції Дмитро Баранов, «начальник ДІБДР» відділу 37-річний капітан поліції Сергій Лисенков та інші.

РЕКЛАМА

Пошкоджено щонайменше 5 службових автомобілів.

Нагадаємо, що на початку місяця ЗСУ завдали влучного удару по Скадовську — під вогонь потрапила будівля, в якій знаходилися співробітники фсб рф та військові.

Фото ASTRA

472

Читайте нас у Facebook та Instagram