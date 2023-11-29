Нещодавня снігова стихія коштувала життя 12 українцям: у МВС розповіли, що відбувається зараз

Кількість жертв стихії, що вирувала днями в Украині, збільшилася. Наразі відомо про 12 загиблих та 23 постраждалих, серед яких двоє дітей.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, наразі залишаються знеструмленими 521 населений пункт у 11 областях.

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З 26 листопада підрозділи ДСНС відбуксирували близько 2 тисяч транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Надано допомогу понад 4 тисячам громадян, з них 226 — діти.

Фото ДСНС

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Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т -15−10 «Арбузинка — Нова Одеса».

Фото ДСНС

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Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 у Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15−04, Т-15−06, Т-15−10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області.

В ДСНС попереджають, що у другій половині дня середи, 29 листопада, очікується зниження температури повітря у західних, північних і північно-східних областях. На дорогах можливе виникнення ожеледиці.

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У Києві до кінця доби — туман, видимість 200 — 500 м.

30 листопада ожеледиця також може бути у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях.

Громадян просять не виїжджати на власних автівках, а якщо відтермінувати поїздку неможливо, дотримуватися елементарних правил безпеки, швидкісного режиму й дистанції.

Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, найближчої ночі буде морозно, очікується -3−7, на заході -4−9 градусів, що призведе до ожеледиці.

«Нічна температура повітря буде вищою лише на Луганщині та в Криму, до +1+3 градусів. Завтра вдень максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме від 3 морозу до 3 тепла, на півдні — до +5+7 градусів тепла», — повідомляє синоптикиня та додає, що опади 30 листопада не передбачаються.



У четвер, 1 грудня, очікується вітер південних напрямків, помірний, а на півночі та північному сході України можливі сильні штормові пориви до 15−20 метрів за секунду.

У Києві 30 листопада на дорогах ожеледиця, опади також не очікуються. Найближчої ночі температура складатиме -5−7 градусів, у четвер вдень — близько нуля.

Нагадаємо, що через складні погодні умови 26−27 листопада в Україні були знеструмлені більше двох тисяч населенних пунктів.

Фото ДСНС

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