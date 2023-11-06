Третя дитина: співак Адам Левін та топмодель Бехаті Прінслу назвали стать новонародженого

Топмодель Бехаті Прінслу вперше розповіла про те, як народила третю дитину, й назвала стать малюка. Зробила вона це майже через рік після появи хлопчика на світ. 35-річна мама також повідомила, як поводився при пологах її чоловік, відомий американський співак Адам Левін, лідер гурту Maroon 5.

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Бехаті стала гостею подкасту The Mother Daze, який ведуть актриси Сара Райт Олсен та Тереза Палмер. У Прінслу та Левіна вже є дві доньки. Дасти Роуз сім років, а Джіо Грейс — п'ять із половиною.

Топмодель була впевнена, що вже все знає про вагітність та пологи. Але син зробив їй кілька сюрпризів. Він народився на 10 днів пізніше, ніж мав би.

Коли почалися перейми, вона та Адам вирушили до лікарні в Санта-Барбарі. Бехаті вирішила не робити епідуральну анестезію чи пологи у воді.

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«Я подумала, я почуваюся дуже добре. Хочу пережити це почуття просто зараз», — згадує Прінслу.

Вона описує пологи як «блаженство та біль одночасно».

«Якогось моменту вони запитали: «Хочеш зайти у воду?». І я відповіла: «Точно ні. Я не хочу бути мокрою. Це найгірше, що я можу зараз уявити». А потім жартома додала: «У жодному разі! Ніяка вода не потрапить зараз на це тіло!»

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А потім розпочалися «американські гірки». І раптом усе скінчилося. Усі навколо вітали новонародженого та сказали: це він!

«Я була така виснажена, але при цьому відчувала блаженство… Моя доула показала мені приголомшливу фотографію… Здається, за 12 хвилин до того, як я народила, до того, як він вийшов, вона зробила цю світлину, і я сміюся на ній», — Розповіла Прінслу.

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Левін, який також був присутній при народженні обох дочок, був поряд з дружиною цього разу. Адам перерізав пуповину синові та при цьому пожартував, що влаштував повний безлад, бо він шульга. Він так нервував, що ніяк не міг правильно взяти ножиці та стати з потрібного боку.

Раніше бразильська супермодель Жизель Бюндхен уперше відверто розповіла про проблеми у сім'ї.

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