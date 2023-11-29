Залишився місяць: пенсіонерам нагадали, кому потрібно пройти ідентифікацію до кінця 2023 року

В Україні до кінця 2023 року проводиться фізична ідентифікація для тих українських пенсіонерів, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24.02.2022 та отримують виплати через АТ «Ощадбанк». Про це повідомила директорка Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації ПФУ Валентина Боршовська, пише KP.UA.

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Граничних строків для фізичної ідентифікації для інших категорій пенсіонерів, зокрема тих, які тимчасово перебувають за кордоном, не передбачено.

Необхідність проведення ідентифікації одержувача пенсії органами Пенсійного фонду України може виникати, зокрема, у разі отримання територіальними органами Пенсійного фонду України від уповноваженого банку, у якому відкрито поточний рахунок одержувача, повідомлення, передбаченого пунктом 17 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596.

Повідомлення може стосуватися випадків, коли суми пенсії отримуються одержувачем з використанням платіжної картки, строк дії якої перевищує один рік, і протягом року за такою платіжною карткою не проводилися видаткові операції особисто одержувачем, а банком протягом року не проводилася фізична ідентифікація особи.

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У випадках, коли для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном, є необхідність пройти ідентифікацію в органах Пенсійного фонду України, це можна зробити кількома способами, а саме:

• - здійснити авторизацію в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID»), створеного за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

• - звернутись до закордонної дипломатичної установи України для отримання посвідчення, що фізична особа є живою. Видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження ідентифікації (довільної форми) направити до територіального органу Пенсійного фонду України. Оригінал посвідчення разом із заявою можна направити засобами поштового зв'язку або в сканованому вигляді — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Також у ПФУ повідомили, що встановлення органами Пенсійного фонду України особи пенсіонера у режимі відеоконференцзв’язку, під час якого пред’являються документи, що посвідчують особу, здійснюватиметься органами Пенсійного фонду України після набрання чинності Порядку встановлення територіальним органом Пенсійного фонду України особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 20.11.2023 № 49−2.

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Як писали «ФАКТИ», раніше у Міністерстві соціальної політики роз'яснили, для чого проводиться фізична ідентифікація пенсіонерів.

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