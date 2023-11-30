Ворог вночі атакував «шахедами» Одеську область, є влучання

Крім Донеччини, де росіяни завдали удару ракетами, під атаку ворога попала Одеська область.

Вночі 30 листопада окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.



«Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пʼять „шахедів“ знищили наші сили ППО», — написав Кіпер.

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Але не вдалось уникнути влучання. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

У Шепетівському районі Хмельницької області уламки дрона впали на території колишнього заводу. Рівень пошкоджень наразі встановлюється.

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Своєю чергою, в Силах оборони Півдня уточнили, що БпЛА типу «shahed-131/136» заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і за складними траєкторіями курсували з області в область, розвідуючи та виснажуючи системи протиповітряної оборони.

Зазначимо, що минулої ночі сили ППО знищили 14 ударних БПЛА з 20 запущених. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 29 листопада противник масово атакував дронами-камікадзе Хмельницьку область. Всі цілі були знищені.

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