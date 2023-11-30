рф збільшує використання бомб вагою 500 кілограмів, — британська розвідка
З листопада 2023 року окупанти почали частіше застосовувати на фронті 500-кілограмові касетні авіабомби РБК-500. Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії. Завдяки великій кількості суббоєприпасів, одна така може завдати шкоди на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдати принаймні деякої шкоди призначеній цілі.
«Залежно від варіанту, кожен РБК-500 викидає приблизно від 100 до 350 суббоєприпасів. У свою чергу, кожен суббоєприпас зазвичай детонує або сотнями високошвидкісних осколків, або одним більшим протитанковим зарядом», — повідомила британська розвідка у Х (колишній Twitter).
Відомо, що РБК-500 використовувалися проти українських сил на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки в Донецькій області. У розвідці додають, що росія могла інтегрувати в РБК-500 комплект керованого плануючого пристрою UMPC. Відповідно це дозволяє літаку-носію випускати боєприпас за багато кілометрів від цілі.
Раніше повідомлялося, що незважаючи на всі зусилля ворога, ЗСУ продовжують утримувати Авдіївку на Донбасі та позиції на лівобережжі Херсонщини.50