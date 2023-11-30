СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: що відомо

Правоохоронці продовжують проводити перевірки в храмах московського патріархату.

Сьогодні вранці співробітники СБУ прийшли з обшуками до Почаївської Успенської лаври у Тернопільській області, яка належить УПЦ (МП).

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Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, попередня причина візиту — поширення російської ідеології представниками лаври.

Почаївська Успенська лавра — це православний чоловічий монастир у Почаєві Кременецького району Тернопільської області. Перебуває під контролем УПЦ МП.

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Лавра найбільша православна святиня на заході України та друга за важливістю в Україні після Києво-Печерської лаври. На її території розташована Почаївська духовна семінарія.

Як повідомляли «ФАКТИ», Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону церкви московського патріархату. З початку повномасштабної війни СБУ вже викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф, продавали зброю та дитячу порнографію.

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