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Події

СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: що відомо

10:45 30 листопада 2023
люди

Правоохоронці продовжують проводити перевірки в храмах московського патріархату.

Сьогодні вранці співробітники СБУ прийшли з обшуками до Почаївської Успенської лаври у Тернопільській області, яка належить УПЦ (МП).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, попередня причина візиту — поширення російської ідеології представниками лаври.
Почаївська Успенська лавра — це православний чоловічий монастир у Почаєві Кременецького району Тернопільської області. Перебуває під контролем УПЦ МП.

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Лавра найбільша православна святиня на заході України та друга за важливістю в Україні після Києво-Печерської лаври. На її території розташована Почаївська духовна семінарія.

Як повідомляли «ФАКТИ», Верховна рада підтримала у першому читанні законопроєкт про заборону церкви московського патріархату. З початку повномасштабної війни СБУ вже викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на рф, продавали зброю та дитячу порнографію.

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