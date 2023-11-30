СБУ підірвала стратегічну залізницю в росії, рух до Китаю заблоковано

Сьогодні вночі стався черговий вибух на території росії, цього разу на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії.

Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм, повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

РЕКЛАМА

Вибух стався в Північномуйському тунелі ім. Бессолова.

РЕКЛАМА

«Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм. І наразі цей шлях, який росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано», — повідомили співрозмовники видання.

РЕКЛАМА

Як зазначають джерела, підрив — чергова успішна спецоперація СБУ, хоча в спецслужбі це офіційно не коментують.

За даними джерел, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює фсб, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.

РЕКЛАМА

У складі було 44 цистерни з паливом, у тому числі з авіаційним, а також 6 вагонів із чорним металом.

Попередньо, у двох цистернах виявили пробоїни.

Наразі пасажирські потяги пустили в обхід. Люди не постраждали.

Крім того, в ГУР повідомили про збої в роботі російської залізниці.



За даними розвідки, в останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці у московській області згоріли два об’єкти:

- релейна шафа поблизу населеного пункту лазєнкі новопєрєдєлкінского району;

- релейна шафа поблизу населеного пункту артєм’єво міського округу домодєдово.

«Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано», уточнили в ГУР.

Щодо Байкало-Амурської магістралі (БАМ), то — це залізниця в азійській частині росії. Довжина 4234 км (траса від Усть-Кута над р. Леною до Комсомольська-на-Амурі).

Основну частину шляху збудовано у 1974−1984 роках. Існує три відгалуження до Транссибірської залізниці. Довжина залізниці — 4 234 км.

Як відомо, США неодноразово застерігали Китай від надання рф допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій. Втім, неодноразово лунали заяви про те, що Пекін може надавати військову допомогу москві у загарбницькій війні проти України. І саме вона проходить через БАМ.

Нагадаємо, на думку голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка союз з Китаєм є для путіна одним з ключових завдань, за допомогою яких він збирається вийти переможцем у війні.

178

Читайте нас у Facebook та Instagram