Почалась «мобілізація пенсіонерів»? На Волині пенсіонер отримав повістку, але відмовився йти до війська

У Волинській області чоловік, який є пенсіонером, отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, пише місцеве видання.

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За даними суду, у червні 2023 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби у ЗСУ. Проте 20 вересня чоловік відмовився від отримання повістки.

На суді житель Волині провину визнав та розкаявся. Про причини відмовив від призову по мобілізації він не повідомив.

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Втім, Маневицький райсуд Волинської області визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки іспитового. Суд врахував те, що чоловік є пенсіонером та виховує двох неповнолітніх дітей.

Але й це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Раніше ми писали, як діяти, якщо представники ТЦК намагаються силою вручити повістку або забрати до військкомату.

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