Бережіть себе та побратимів: Зеленський зустрівся з військовими, які захищають Куп’янськ

Президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок у Харківській області.

Про це він повідомив у соціальній мережі.



У передовому командному пункті Зеленський провів нараду з військовими, які боронять схід України.

На опублікованому відео помітно, що командувач Східного угруповування військ Олександр Сирський доповів президенту про ситуацію на передовій.

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Крім того, Зеленський зустрівся з воїнами, які стоять на захисті Харківської області. Президент вручив нагороди захисникам.

«Всі розуміють, що це найвища ціна. Тому я прошу вас берегти себе, близьких, побратимів, військових, офіцерів, солдатів. Звичайних солдатів, які з вами поруч воюють щоденно і які віддають свої життя. Я бажаю вам перемоги, бути міцними, не втрачати ініціативу, захищати Харківщину, Куп'янськ, кожне село, квадратний метр землі», — звернувся до військових Зеленський.

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Зазначимо, вчора президент побував на півдні України. З робочим візитом Зеленський відвідав Одеську область, Херсон та Миколаїв. Глава держави провів нараду з військовими, обговорив ситуацію у Чорному морі, захист «зернового коридору» та посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, Куп'янськ та частина прикордонних територій Харківської області була захоплена росіянами у перші тижні повномасштабного вторгнення. Ці території були звільнені під час контрнаступу ЗСУ восени 2022 року.

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Наразі окупанти не полишають спроб знову захопити Куп'янськ, аби створити «буферну зону» навколо Луганської області. Наші військові не дають ворогу просуватися.

Минулої доби на Куп’янському напрямку окупанти вели штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, зазнали втрат. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу російської армії в Україні вже майже 329 тисяч.

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