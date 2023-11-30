Найтовстіший голуб у Новій Зеландії любить напиватися і грітися на сонці: смішний відеофакт

Новозеландський кереру — птах з прикрою звичкою. Річ у тім, що після трапези птах перетворюється на «кулю», а потім гріється на сонці, поступово п'яніючи, пише видання IFLScience. Насправді новозеландські голуби зовсім не шукають ніде алкоголю, вони нерівно дихають до фруктів, які містять речовини, схильні до бродіння. Раніше «ФАКТИ» писали про дослідження мозку голубів.

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Зіткнувшись з надлишком фруктів, керуру об'їдається, і це можливо завдяки еластичному мішку — зобу, що розширюється. Це анатомічна адаптація, яка дає змогу птахам дуже швидко з'їдати багато їжі, а потім зберігати її, поки травна система її переробить. Й коли зоб набитий, він надає голубам чудової круглої форми на короткий час після їжі.

Ці птахи люблять сидіти на сонячних місцях, і якщо у вас є повний мішок фруктів, які нагріваються всередині, вони можуть бродити, виробляючи алкоголь. На щастя, це не завадило кереру здобути любов новозеландців, які у 2018 році нагородили їх бажаним званням «Птах року».

Окрім того, що про них ходять легенди, і що вони прекрасні на вигляд, кереру є дуже важливими птахами для ландшафту Нової Зеландії. Відомі як «садівники неба», вони є єдиними птахами, чий дзьоб досить великий, щоб переносити багато кісточок країною, і тому відіграють ключову роль у поширенні видів рослин.

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Раніше повідомлялося, що на острові Джерсі у протоці Ла-Манш у голубів виявили хворобу, яка перетворює їх на… зомбі.

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