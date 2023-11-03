10 листопада 2023

Незважаючи на те, що щодо маси тіла мозок птахів набагато менше мозку ссавців, він містить величезну кількість нервових клітин. Німецькі вчені показали, як птахи можуть підтримувати таку велику кількість клітин мозку, що забезпечують деяким з них вражаючі когнітивні здібності. Виявилося, що нейрони птахів споживають утричі менше енергії, ніж нейрони ссавців.

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Маса людського мозку становить близько 2% від маси тіла, але при цьому він споживає 20−25% усієї енергії, яку виробляє наш організм. Це робить мозок найенерговитратнішим органом нашого тіла. Ми та інші ссавці змогли дозволити собі такий великий мозок, лише отримавши в процесі еволюції засоби для постачання нервових клітин великою кількістю глюкози — одним із найпоширеніших джерел енергії у живих організмах. У більшості ссавців енергетичний баланс нейронів, найімовірніше, накладає еволюційні обмеження на розміри мозку.

При цьому деякі птахи анітрохи не поступаються ссавцям у когнітивних здібностях, хоча їхній мозок набагато менший. Наприклад, мозок найрозумніших птахів, таких, як папуги та ворони, важить всього 10−20 грамів, тоді як мозок шимпанзе важить близько 400 грамів. Нещодавні дослідження показали, що інтелект птахів пов'язаний з тим, що у них у два-три рази більше нервових клітин на об'єм мозку, ніж у ссавців. Їхні нейрони при цьому менші за розміром і «упаковані» дуже компактно.

Однак до недавнього часу залишалося відкритим питання, як така маленька тварина може дозволити собі таку неймовірну кількість нейронів. Вчені з Рурського університету у Бохумі (Німеччина) змогли відповісти на це питання у статті, опублікованій у журналі Current Biology. Виявилося, що численні нейрони мозку птахів споживають дуже мало енергії.

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У ході досліджень вчені аналізували мозок голубів за допомогою методу позитронно-емісійної томографії (ПЕТ). Додаючи спеціальний контрастний радіофармпрепарат, вони змогли оцінити, скільки глюкози споживають нервові клітини мозку голубів у стані неспання та під час медикаментозного сну. Після цього вони здійснили моделювання, щоб кількісно оцінити швидкість церебрального споживання глюкози.

На подив вчених, відносне споживання енергії нейронами птахів виявилося втричі меншим, ніж у ссавців. Таким чином, птахи мають додаткові механізми, які дозволяють їм витрачати менше енергії на роботу мозку. Частково це може бути пов'язано з вищою температурою їхнього тіла, проте вчені вважають, що існують інші, на даний момент не до кінця вивчені фактори. Можливо, еволюційна стратегія, що дозволила птахам досягти високого інтелекту, була більш оптимальною, ніж у ссавців. Хто знає…

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