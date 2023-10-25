26 жовтня 2023

Якось так у мене вже давно склалася, що з голубами я не дружу. Навіть не розумію чому. Просто не подобаються мені вони — і все. Хоча, буваючи в різних країнах і на різних континентах, неодноразово наголошував, наскільки красивими і граціозними можуть бути ці звичайні, на перший погляд, птахи. Припускаючи, що можу помилятися, навіть почав поповнювати музейну колекцію порцеляновими фігурками голубів, зазначаючи для себе, що у оточуючих вони викликають зацікавленість, а часом й справжнє захоплення.

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І тут раптом читаю днями новину, яка знову нагадала мені колишні сумніви. На острові Джерсі у протоці Ла-Манш у голубів виявили хворобу, яка перетворює їх на… зомбі. Представник притулку для тварин та птахів пояснив, що саме голубів вражає параміксовірус. Ця інфекція, неймовірно небезпечна для голубів, представникам інших видів, на щастя, не передається. І все ж таки стурбованість місцевих орнітологів можна зрозуміти.

Одним із характерних симптомів хвороби є неврологічний прояв: у заражених особин сильно викривляється шия, можлива поява тремтіння в крилах і проблем з координацією. Також спостерігаються слабкість і помітна худорлявість.

Співробітник притулку розповів, що всіх хворих голубів довелося евтаназувати, оскільки вірус невиліковний і досить швидко поширюється. З цим твердженням не погоджуються представники ветеринарної служби Bird Exotics. «Вірус не піддається лікуванню, хоча підтримуюча допомога ветеринара може зменшити його тяжкість і збільшити шанси на виживання», — повідомляється на сайті організації.

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У той же час англійські орнітологи радять вакцинувати голубів від вірусу, а також стежити за тим, щоб птахи не контактували з хворими особами, щоб уникнути поширення інфекції. Все це правильно, звісно. Тільки хто ж за ними встежить?

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

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