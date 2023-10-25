- 22:00 «Це гімн абсолютній свободі»: співачка Бланка презентувала новий сингл Rodeo
- 21:30 Допоможуть схуднути без дієт: обов’язково додайте до свого меню кілька груш
- 21:20 Помер дворазовий олімпійський чемпіон із росії
- 21:15 Періс Гілтон оголосила війну гейтерам у соцмережах, які вирішили познущатися з її маленького сина
- 21:00 Тільки за однієї умови: стало відомо, коли роботодавець може вручити повістку працівнику
- 20:45 «Перед тим, як змивати фарбу, збризніть голову водою»: як якісно пофарбувати волосся в домашніх умовах
- 20:30 Українці можуть втратити стаж через неакуратні записи в трудовій книжці
- 20:15 росія використовує для атак штрафні батальйони, — розвідка
- 20:14 Багаторазовий чемпіон Формули-1 влаштував розкішну вечірку з нагоди дня народження чотирилапого друга
- 20:00 «А на десерт — зацукровані квіти герані»: ця рослина дедалі частіше використовується в кулінарії
- 19:46 «Кліматичний імпорт» з Європи: фахівці пояснили, наскільки зима в цьому році нагадуватиме минулорічну
- 19:15 Які вони схожі! Ума Турман з’явилася на червоній доріжці разом з донькою Маєю Хоук
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1977
Скульптор: Salvador Debon
Висота: 52 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Якось так у мене вже давно склалася, що з голубами я не дружу. Навіть не розумію чому. Просто не подобаються мені вони — і все. Хоча, буваючи в різних країнах і на різних континентах, неодноразово наголошував, наскільки красивими і граціозними можуть бути ці звичайні, на перший погляд, птахи. Припускаючи, що можу помилятися, навіть почав поповнювати музейну колекцію порцеляновими фігурками голубів, зазначаючи для себе, що у оточуючих вони викликають зацікавленість, а часом й справжнє захоплення.
І тут раптом читаю днями новину, яка знову нагадала мені колишні сумніви. На острові Джерсі у протоці Ла-Манш у голубів виявили хворобу, яка перетворює їх на… зомбі. Представник притулку для тварин та птахів пояснив, що саме голубів вражає параміксовірус. Ця інфекція, неймовірно небезпечна для голубів, представникам інших видів, на щастя, не передається. І все ж таки стурбованість місцевих орнітологів можна зрозуміти.
Одним із характерних симптомів хвороби є неврологічний прояв: у заражених особин сильно викривляється шия, можлива поява тремтіння в крилах і проблем з координацією. Також спостерігаються слабкість і помітна худорлявість.
Співробітник притулку розповів, що всіх хворих голубів довелося евтаназувати, оскільки вірус невиліковний і досить швидко поширюється. З цим твердженням не погоджуються представники ветеринарної служби Bird Exotics. «Вірус не піддається лікуванню, хоча підтримуюча допомога ветеринара може зменшити його тяжкість і збільшити шанси на виживання», — повідомляється на сайті організації.
У той же час англійські орнітологи радять вакцинувати голубів від вірусу, а також стежити за тим, щоб птахи не контактували з хворими особами, щоб уникнути поширення інфекції. Все це правильно, звісно. Тільки хто ж за ними встежить?
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Силовики Полтавщини ігнорують заклик Зеленського про те, що бізнес зараз — це також захист України: що відбувається
Ракам — приємні зміни, Левам — грошові надходження, Скорпіонам — приємні подарунки: гороскоп на день Коня-Бризколюба
Вітер: 1 м/с Пд
Тиск: 731 мм