Заробила на 11 років тюрми: суд виніс вирок зрадниці-пропагандистці соловйова

Відома колаборантка з Одеси Юлія Лозанова (псевдонім Вітязєва), яка переховується від правосуддя в росії і працює на одіозного володимира соловйова, отримала на батьківщині 11-річний термін ув'язнення.

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Про це повідомили у СБУ, яка здійснювала провадження у справі.

Там нагадали, що ще у 2015 році вона переїхала з України до москви, де розпочала публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі. З початком же повномасштабного вторгнення рф вона активізувалася на телеканалі «Соловьев Live».

Крім того, колаборантка стала «оглядачкою» окупаційного інформагентства «News Front», яке створили у тимчасово окупованому Криму.

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Встановлено, що саме Лозанова однією з перших почала виправдовувати рашистів у підриві Каховської ГЕС.

Також вона регулярно використовує підконтрольні Телеграм-канали для збору донатів на потреби окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.

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На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав Лозанову винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 6 ст. 111−1 (колабораційна діяльність);

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частина 2 та частина 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Судом їй призначено заочно 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Нині вже тривають комплексні заходи для фізичного затримання і притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, що напередодні було засуджено заочно й ідеолога «денацифікації» України — російського пропагандиста Армена Гаспаряна. Він отримав 10-річний термін позбавлення волі.

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