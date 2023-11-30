«Зоря» з голом у свої ворота розгромлена «Гентом» і втратила шанси на вихід із групи: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 30 листопада, луганська «Зоря», яка програла минулого тижня «Маккабі» (1:3), провела в Бельгії гостьовий матч 5-го туру Ліги конференцій проти «Гента», з яким у номінально домашній зустрічі зіграла внічию (1:1).

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Ліга конференцій. Група В. 5-й тур

«Гент» (Бельгія) — «Зоря» (Луганськ, Україна) — 4:1

«Зоря»: Турбаєвський, Снурніцин, Батагов, Джордан, Боль, Данченко (Горбач, 32), Чурко (Мішньов, 83), Кирюханцев, Жан Клод (Нагнойний, 62), Антюх (Бугай, 62), Герреро.

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Голи: Фофана (20), Батагов (49, у свої ворота), Орбан (55), Гандельман (75) — Нагнойний (82).

Ще до гри в Генті стало відомо, що шанси «Зорі» на вихід із групи стали ще більш примарними, при цьому нижче третього місця команда вже не опуститься (після виграшу «Маккабі» в Ісландії у «Брейдабліка»). Але маленький шанс все ж таки залишався (лише за двох своїх перемог і двох невдач «Гента»), і за нього підопічним Юрія Коваля треба було чіплятися. Та й за рейтинг країни і за призові від УЄФА (500 тисяч євро за перемогу, 166 тисяч — за нічию) варто було боротися.

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Луганці вийшли на поле з необхідним настроєм, але на 20-й хвилині дозволили зробити сольний прохід 18-річному Фофана, який з-за меж штрафного майданчика точно пробив у кут воріт — 1:0.

Надії луганчан на порятунок перекреслив на початку другого тайму захисник молодіжної збірної України Батагов, котрий зрізав м'яч у власні ворота — 2:0. А незабаром Орбан, який забив свій 9-й гол у поточному розіграші Ліги конференцій, довів рахунок до непристойного. Четвертий гол Гандельмана, здавалося, остаточно зламав гостей з України. Але точний удар Нагнойного все ж таки допоміг «Зорі» уникнути повторення свого найгіршого результату в єврокубковій історії (2021-го була принизлива поразка від «Роми» — 0:4).

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Як би там не було, багатостраждальна «Зоря» зазнала шостої поразки у семи останніх матчах у всіх турнірах і покірною припинила боротьбу за вихід із групи. Тепер би ще виправити ситуацію в УПЛ, де луганці посідають передостаннє місце…

В іншому поєдинку в квартеті ісландський «Брейдаблік» вдома програв ізраїльському «Маккабі» — 1:2 (Ейольфссон, 61 — Біттон, 35, Захаві, 82; на 90+5-й хвилині у господарів вилучений Ейольфссон), що достроково пробився до плей-оф ЛК.

Становище команд: 1. «Гент» — 13 очок; 2. «Маккабі» — 12; 3. «Зоря» — 4; 4. «Брейдаблік» — 0.

В останньому, 6-му, турі 14 грудня у групі В зіграють: «Зоря» — «Брейдаблік», «Маккабі» — «Гент».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі жеребкування фінального турніру Євро-2024.

Фото ФК «Гент»

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