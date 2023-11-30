Де і коли дивитися онлайн жеребкування Євро-2024: потенційні суперники України

У суботу, 2 грудня, в Ельбській філармонії в Гамбурзі відбудеться жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи з футболу, який пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року у 10 містах Німеччини. Як відомо, збірна України після нічиєї з Італією (0:0) не змогла одразу пробитися на Євро-2024, але ще має шанс поїхати на турнір і за підсумками жеребкування дізнається про своїх потенційних суперників у групі.

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Підопічні Сергія Реброва змагатимуться за путівку на європейську першість у поєдинках плей-оф. Жереб вирішив, що 21 березня 2024-го «жовто-сині» зіграють у півфіналі на полі команди Боснії та Герцеговини, а у разі виходу у фінал проведуть 26 березня номінально домашню зустріч з переможцем пари Ізраїль — Ісландія. У будь-якому випадку, три переможці плей-оф (по шляху А, В і С) при жеребкуванні будуть у четвертому «кошику».

Повністю склад «кошиків» при жеребкуванні виглядає так:

«Кошик 1»: Німеччина, Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія;

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«кошик 2»: Угорщина, Туреччина, Данія, Албанія, Румунія, Австрія;

«кошик 3»: Нідерланди, Шотландія, Словенія, Словаччина, Чехія, Хорватія;

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«кошик 4»: Італія, Сербія, Швейцарія, а також три переможці плей-оф кваліфікації.

У прямому ефірі жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи дивіться (початок — о 19:00) на офіційному сайті УЄФА (uefa.com) та в офіційному додатку Євро-2024.

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Жеребкування Євро-2024

2 грудня (субота)

Жеребкування чемпіонату Європи 19:00 uefa.com

Додамо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп Євро-2024, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий футбольний тренер, який дійшов зі збірною Англії до півфіналу Євро-1996.

Фото uefa.com

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