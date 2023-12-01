Чергова атака України з повітря була, в основному, спрямована на південь та південний схід країни — у ніч проти 1 грудня ворог запустив 25 дронів-камікадзе та дві керовані авіаційни ракети.

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В командуванні Повіртняними Силами ЗСУ повідомляють, що ударні БпЛА типу «Shahed» запускалися з двох напрямків: мис Чауда (окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (рф). Удар керованими авіаційними ракетами КАР Х-59 завдавався з повітряного простору окупованої Херсонщини.

«Усього ворог застосував дві ракети та 25 ударних БпЛА „Shahed-136/131“. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, згалом протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 71 авіаційний ударів, здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та жертви серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Так, протягом доби, що минула, окупанти двічі атакували Торецьк авіабомбами. Під час одного з ударів ворожа бомба прилетіла по приватному сектору, де загинув 49-річний місцевий мешканець. З-під завалів зруйнованих будинків дістали двох чоловіків віком 44 та 70 років, а також 87-річну жінку. Їх з контузіями та переломом доставили до медичного закладу.

На фронті протягом доби зафіксовано 82 бойових зіткнення:

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На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів штурмові дії біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області, де силами оборони відбито 6 атак.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат, а також продовжують контролювали Авдіївський коксохім. Безуспішними були наступальні дії противника біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші оборонці відбили 10 атак.

На Запорізькому напрямку противник 11 разів безуспішно намагався відновити втраченого положення біля Роботиного Запорізької області. Також наші воїни відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.

На Херсонському напрямку ЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 1 — по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів, 1 радіолокаційну станції та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

За даними Генштабу, ворог за добу втратив 1280 військових та значну кількість техніки, зокрема, 13 танків, 32 бойові броньовані машини, 22 артсистеми. Поменшало у противника й засобів ППО та РСЗВ — знищено по дві одиниці зазначеного озброєння.

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Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що напередодні в росії «хтось» влаштував підрив потягу з пальним в тунелі. Подія сталася на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії та паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм.

Фото — скріншот

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