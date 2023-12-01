В Румунії перекинувся мікроавтобус з американськими солдатами: є постраждалі

У Румунії, де розпочалася підготовка українських пілотів, п'ятеро людей отримали поранення в результаті дорожньо-транспортної пригоди на кільцевій дорозі міста Каракал. В результаті аварії перекинувся мікроавтобус, який перевозив людей, повідомляє Digi24.ro.

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«Співробітники поліції з'ясували, що чоловік, керуючи автомобілем, в якому перебувало 7 осіб, на перехресті з комунальною дорогою в муніципалітеті Каракал, не впорався з керуванням і перекинувся з проїжджої частини», — повідомило джерело.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди п'ятеро пасажирів автомобіля потребували медичної допомоги і були доставлені в муніципальну лікарню. Це американські солдати, які повертались з бази Девеселу.

Водій автомобіля був протестований на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестера, результат виявився негативним. Співробітники поліції склали протокол про подію та відкрили кримінальне провадження.

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Раніше повідомлялося, що Пентагон повідомив офіційну версію загадкової авіакатастрофи в Середземному морі, де загинуло п’ятеро військових США.

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