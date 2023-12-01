Ураган у Криму: росіяни через шторм втратили своїх бойових дельфінів, а Керченський міст залишився без захисту, — OSINT-аналітики

Найсильніший шторм, який днями обрушився на тимчасово окупований Крим, міг призвести до того, що росія втратила бойових дельфінів, яких тримали у Севастопольській бухті.

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Про це пишуть автори каналу «ЧТД», які проаналізували дані кількох OSINT-аналітиків.

Так аналітик HI Sutton зазначає, що загони для дельфінів, які з 2022 року використовувалися для захисту бухти від українських ДРГ, могли бути затоплені або змиті водою. А самі дельфіни, які виросли у неволі, опинилися на волі, де, ймовірно, загинули. Він не виключає, що росіяни могли пересунути загони, але підтверджень цьому наразі немає.

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Про це писав і аналітик MT_Anderson, який зазначав, що загони для дельфінів, швидше за все, зникли, а захист у бухті залишився, але чи функціонує він — питання. Він також писав про корабель «Адмірал Макаров», який чи то пережив шторм, чи то прибув до берегів Криму після його закінчення.

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Він також звертав увагу на ситуацію в районі мосту через Керченську протоку, яку окупанти намагалися захистити від українських морських дронів боновими загородженнями. Шторм неабияк потріпав цей захист. Також стверджувалося, що три баржі біля мосту були повністю затоплені, одна — частково, дві — повністю змиті водою, а одна залишилася на плаву.

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Раніше розслідувач BrianE6B показував, як виглядали загородження біля мосту.

Також у Чорному морі через шторм збільшилася загроза дрейфу вибухонебезпечних предметів — шторм розірвав мінні загородження.

Фото з Вікіпедії

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