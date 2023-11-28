Шторм розірвав мінні огорожі: загроза дрейфу мін у Чорному морі зросла через погодні умови

Циклон у Чорному морі та на півдні України спричинив пошкодження інфраструктури у багатьох прибережних районах півдня росії та окупованої України, а також впливає на темпи військових дій уздовж лінії фронту в Україні, але, що важливо, не зупинив військові дії повністю. Російські джерела опублікували фотографії та відеоматеріали про вплив циклону на цивільну та транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, в тому числі поблизу Сочі, Анапи, Геленджика, Новоросійська та Таупсе. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські та російські джерела також зазначили, що прибережні райони окупованого Криму, Херсонської області та більшої частини Одеської області зазнали значного впливу сильного снігопаду та сильного вітру, внаслідок чого значна частина населення залишилася без електрики. Небезпечні погодні умови в Чорному морі змусили росію повернути всі свої військово-морські судна та ракетоносці до пунктів базування.

Відомий російський військовий блогер попередив, що загроза мін у Чорному морі зросте як для військових, так і для цивільних суден у найближчі дні, оскільки шторм розірвав бонові сітки і «розпорошив» мінні поля, що призвело до дрейфу мін по всьому північно-західному узбережжю Чорного моря. Кілька джерел також повідомили, що шторм пошкодив залізничні колії в прибережних районах, що може мати логістичні наслідки для російських військ в окупованому Криму та на півдні України.

Незважаючи на складні погодні умови, як російські, так і українські війська продовжують наземні атаки по всій території України, хоча й дещо повільнішими темпами через сніг і, як наслідок, погану видимість. Російські військові блогери відзначають, що сильний сніг і вітер знизили видимість і ускладнили повітряну розвідку та артилерійську корекцію на херсонському напрямку, але зазначають, що українські війська скористалися умовами поганої видимості для закріплення позицій на лівому березі Дніпра.

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Складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Запоріжжя «Іскандером», також ворог вдарив ракетою по Кривому Рогу, а під Хмельницьким уламки дрона впали на будинок.

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