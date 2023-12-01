Вибухнули не один, а два вантажні потяги з паливом: росЗМІ повідомили подробиці великої диверсії на залізниці в Бурятії (відео)

В росії після вибухів у потягах у Бурятії, які пролунали напередодні, порушили кримінальну справу за статтею «теракт»

«Baza» стверджує, що 30 листопада невідомі підірвали вантажний потяг на перегоні Ітикіт — Окусікан, що складається з 50 вагонів (41 цистерна з дизельним паливом і 3 цистерни з авіаційним паливом). Під час проходження тунелю «знялася напруга», після чого потяг загальмував. Поки члени бригади з'ясовували у чому справа, у тунелі почалося сильне задимлення, через що залізничники закріпили потяг і залишили тунель.

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Ресурс стверджує, що в результаті вибуху 16-та цистерна з голови потягу вигоріла, у двох цистерн (20 і 22) в районі зливу виявили пробоїну. Також стверджується, що «вдалося вивезти 14 цистерн, але подальше транспортування вагонів поки неможливе»: вибух серйозно пошкодив рейки, а паливо їх затопило.

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Пізніше в цьому ж районі було підірвано ще один потяг: 4 цистерни вигоріли, ще дві були пошкоджені вогнем. За попередніми даними, паливо розлилося на площі 150 квадратних метрів.

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Тим часом «Ліга» з посиланням джерелу у силовому блоці, пише, що після підриву у Північномуйському тунелі росіяни почали використовувати об'їзний путь через так званий Чортовий міст. Під час руху поїзда на високій 35-метровій переправі спрацювала закладена в ньому вибухівка. Від вибуху спалахнули шість цистерн. За даними джерела, новий підрив став другим етапом операції СБУ для виведення з ладу важливої залізниці, яку росіяни використовують для перекидання військ та техніки.

Також у росії повідомляють про затримання 34-річного жителя Рязанської області Руслана Сідікі, який має громадянство Італії та рф, який нібито за завданням українських спецслужб у листопаді пустив під укіс потяг під Рязанню.

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Тоді з рейок зійшло 19 вагонів вантажного поїзда, було пошкоджено 300 метрів залізниці. Його затримали наприкінці листопада у Внуково. Йому також інкримінують причетність до атаки безпілотників на військовий аеродром Дягілєво у Рязані.

Нагадаємо, що в ГУР МО України після інциденту в росії підтвердили, що така диверсійна робота на території країни-агресорки є системною. У пріоритеті на даному етапі — знищення релейних шаф на важливих залізничних коліях.

Фото «Baza»

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