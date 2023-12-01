Сильні опади та тумани: початок грудня в Україні буде аномально теплим

Метеоролог Ігор Кібальчич, який раніше зазначав, що незважаючи на зміну клімату та м'якіші зими в Україні морози та сніг все одно будуть, дав «аномальний» прогноз погоди на найближчі вихідні. За його словами, протягом найближчих двох діб аномально тепла погода встановиться у південних, центральних та східних областях.

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Відповідно до його прогнозу, у Криму стовпчики термометрів можуть перевищити позначку +15…+17 °С! Прохолоднішою погода очікується у західних та північних регіонах, тут також пройдуть снігопади, подекуди сильні. На решті території України опади будуть переважно у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу.

Субота, 2 грудня:

У західних областях через проходження теплого фронту очікуються складні погодні умови. Пройде сніг, мокрий сніг, на Прикарпатті та Закарпатті з дощем. Місцями опади будуть значними. Налипання мокрого снігу, сніговий накат. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 7−12 м/с, у Карпатах окремі пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі −4…+2°С, вдень −2…+4°С, на Закарпатті та Буковині +4…+9°С.

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У північних областях уночі без істотних опадів, вранці та вдень сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Місцями тумани, дальність видимості 200 — 500 метрів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−1°С, вдень −3…+2°С.

У центральних регіонах уночі помірні опади у вигляді снігу та дощу, удень у Полтавській області невеликі опади, на решті території сухо. Подекуди тумани, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +3…-2°С, вдень 0…+5°С.

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На півдні країни мінлива хмарність, без опадів. Подекуди тумани. Вітер південної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8°С, вдень +9…+14°С; на Одещині Криму вночі +7…+12 °С, удень +13…+18 °С.

У східній частині пройдуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями ожеледь, туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 3−8 м/с. Температура повітря протягом доби −1…+4 °С.

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Неділя, 3 грудня:

У західних областях вночі очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Вдень невеликий сніг / мокрий сніг. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7−12 м/с, місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме +1…-4 °С.

У північних областях вночі пройде помірний дощ із мокрим снігом, удень місцями невеликі опади (мокрий сніг, мряка). На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер вночі східний, удень західний, 7−12 м/с, місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +1…-4°С, вдень +4…-1°С.

У центральних регіонах країни без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер вночі південний, удень західний, 7 — 12 м/с, удень місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +1…+6°С, удень +8…+13°С.

У південних областях без істотних опадів. Вітер уночі південно-західний, удень північно-західний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +8…+13°С, удень +12…+17°С.

У східних областях уночі місцями пройде невеликий дощ, удень без істотних опадів. Вітер уночі південний, удень західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5°С, удень +8…+13°С.

Тим часом у ДСНС попереджають, що 1−3 грудня на високогір'ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень). На горі Піп Іван Чорногорський нині слабка видимість — до 30 метрів. Туристів застерігають від походу в гори через складні погодні умови.

Що ж до погоди у грудні загалом, то Ігор Кібальчич прогнозує розвиток потужного Сибірського антициклону у другій половині першої декади та протягом другої декади місяця. Його центральна частина буде локалізована за Уралом, на півдні Сибіру та в північній частині Казахстану, проте очікується, що відроги охоплять практично всю територію Північної Азії та Східної Європи.

Він стане причиною відчутного зниження температури повітря, у тому числі й на переважній частині України, за винятком крайнього півдня та Закарпаття.

«Орієнтовно, після 5 — 7 грудня в результаті вторгнення холоду з центральної Азії почнеться істотне зниження температури повітря до -13 … -7 ° С в нічний час і до -8 … -2 ° С вдень. У північних, північно-східних і північно-західних областях часом морози можуть зміцнітися до -20 … -14 ° С. Ймовірно, що стійкий період холодної погоди протримається аж до двадцятих чисел місяця», — прогнозує Ігор Кібальчич і додає, що вплив антициклону може послабшати лише у третій декаді місяця.

Ближче до кінця грудня температура може підвищитись аж до відлиги. «Очікувана середньомісячна температура у південних та східних областях перевищить кліматичну норму на 1 — 2 °C; у західних, північних та центральних областях може виявитися нижчою за норму на 1 — 3 °С», — додав він.

Раніше синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха прогнозувала, що на початку грудня в південні області більше заходитиме тепле повітря і що середньомісячна температура першого зимового місяця очікується на 1−1,5 градуса вищою за кліматичну норму.

Фото Pixabay

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