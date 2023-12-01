36.80 / 37.44 40.03 / 40.85
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Інформація про платника обов'язкова: в Україні змінили правила сплати податків та ЄСВ

17:22 1 грудня 2023
Оподаткування

З 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля «Призначення платежу» здійснюватиметься по-новому, виключно у структурованій формі. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Податківці акцентують увагу на заповненні реквізиту «Фактичний платник» під час сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, а саме:

1. під час сплати фізичною особою через касу та/або термінали самообслуговування в обов'язковому порядку вказується інформація про платника, що сплачує податки;
2. під час сплати юридичною особою за свої відокремлені підрозділи, представництва потрібно зазначити інформацію про підрозділи та представництва як платників податків.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо роботодавець не сплачує ЄСВ за працівників, а також про те, як перевірити сплату роботодавцем страхових внесків онлайн.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
37

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ніжний торт

Дуже ніжний тортик до чаю або кави: просто тане в роті

Готовий салат

Новорічний салат «Серпантин» від Людмили Борщ: такий смачний, що гості ладні з’їсти цілий таз

Карти Таро

Ракам — Туз Чаш, а Терезам — Лицар Мечів: карти Таро розповіли, що чекає на кожен знак Зодіаку в 2024 році

Даніїл Меньшиков

50 тисяч доларів за дитину: колишній керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков розповів про спроби вивезти українських дітей за кордон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту