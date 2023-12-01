Інформація про платника обов'язкова: в Україні змінили правила сплати податків та ЄСВ

З 1 грудня 2023 року при сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування заповнення поля «Призначення платежу» здійснюватиметься по-новому, виключно у структурованій формі. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

РЕКЛАМА

Податківці акцентують увагу на заповненні реквізиту «Фактичний платник» під час сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, а саме:

1. під час сплати фізичною особою через касу та/або термінали самообслуговування в обов'язковому порядку вказується інформація про платника, що сплачує податки;

2. під час сплати юридичною особою за свої відокремлені підрозділи, представництва потрібно зазначити інформацію про підрозділи та представництва як платників податків.

Раніше «ФАКТИ» писали, що робити, якщо роботодавець не сплачує ЄСВ за працівників, а також про те, як перевірити сплату роботодавцем страхових внесків онлайн.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

37

Читайте нас у Facebook та Instagram