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Суспільство та люди

Народна депутатка Федина стала мамою

18:59 1 грудня 2023
Софія Федіна

Після того, як народна депутатка Ольга Коваль стала мамою, в родині ще одної членкині парламенту сталося поповнення. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Маю для вас неймовірно круту новину! В моєї колеги, депутатки Софії Федини сьогодні народився хлопчик! Перш за все міцного здоровʼя малюку! Нехай росте на радість батькам! Мої найщиріші вітання Софії! Народився ще один справжній козак!» — написав він.

Зазначимо, що Софіія Романівна Феди́на — українська співачка, телеведуча, політична і громадська діячка, член Президії Світової федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародниця. Кандидат політичних наук. Доцент кафедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського університету ім. Франка. Народна депутатка України IX скликання від партії «Європейська Солідарність».

Як писали «ФАКТИ», цього літа олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 та срібний призер Пекіна-2022 фрістайліст Олександр Абраменко вдруге став батьком — його дружина народила сина.

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