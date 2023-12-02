Деякі авто опинилися наполовину у воді: на лівому березі Києва прорвало трубу
Прорив водопроводу стався на лівому березі Києва у суботу, 2 грудня.
Про повідомили у Дарницькій районній державній адміністрації.
«На проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тимчасово відключено в 4 житлових будинках», — йдеться у повідомленні.
Станом на 6:00 2 грудня пошкодження водопроводу локалізували. «Київводоканал» надіслав на місце автоцистерну з питною водою для потреб місцевих мешканців.
У мережі уточнюють, що прорив труби стався на автостоянці на Славутичі. Біля ЖК «Зарічний» частину автостоянки затоплено, деякі авто наполовину у воді.
Зазначимо, що прорив водогону у Києві — досить часте явище. Вони трапляються навіть у центральній частині міста.