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Деякі авто опинилися наполовину у воді: на лівому березі Києва прорвало трубу

9:27 2 грудня 2023
Працюють співробітники тепломереж

Прорив водопроводу стався на лівому березі Києва у суботу, 2 грудня.

Про повідомили у Дарницькій районній державній адміністрації.

«На проспекті Бажана, 1-А сталося пошкодження водопровідної магістралі 500 мм. Водопостачання тимчасово відключено в 4 житлових будинках», — йдеться у повідомленні.

Станом на 6:00 2 грудня пошкодження водопроводу локалізували. «Київводоканал» надіслав на місце автоцистерну з питною водою для потреб місцевих мешканців.

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У мережі уточнюють, що прорив труби стався на автостоянці на Славутичі. Біля ЖК «Зарічний» частину автостоянки затоплено, деякі авто наполовину у воді.

Зазначимо, що прорив водогону у Києві — досить часте явище. Вони трапляються навіть у центральній частині міста.

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