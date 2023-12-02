Алмази можуть випасти з 12-го пакету санкцій ЄС проти росії

Країни ЄС наполегливо намагаються узгодити 12-й пакет санкцій, послаблюючи його порівняно з початковою пропозицією. 11-й пакет санкцій проти росії був прийнятий Європейським Союзом у червні. Про те, що алмази будуть включені в 12-й пакет, раніше говорили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Заборона на імпорт російських діамантів була однією з вимог. Якщо її не буде в останньому пакеті санкцій, це стане провалом для всього ЄС.

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Як з'ясував брюссельський кореспондент RMF FM, наразі існують проблеми з узгодженням запровадження санкцій щодо алмазів з G7. Передбачалося, що заборона на імпорт російських алмазів буде введена з нового року, а з 1 березня по 1 вересня поступово набуде чинності заборона на імпорт російських алмазів, оброблених в третіх країнах, наприклад, в Індії.

Ще трохи — і з цього 12-го пакету залишиться лише номер 12, іронізує один зі співрозмовників журналістів.

«Ми дійсно повільно просуваємося в цьому питанні, але наступної середи у нас буде ще один раунд переговорів», — заспокоює інший, запевняючи, що не існує нездоланних проблем.

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Ще однією проблемою в переговорах щодо 12-го пакету санкцій є винятки, яких домагаються країни ЄС. Братислава хоче, щоб вони виключили російську нафту для Чехії. Ідея полягає в тому, що Словаччина може використовувати її для виробництва бензину для чеського ринку. Наразі найсильнішим обмеженням у 12-му пакеті є заборона на імпорт російського скрапленого газу.

Зазвичай ЄС намагається домовитися про санкції до саміту, щоб не було публічної сварки між лідерами ЄС. Цього разу співрозмовники кореспондента RMF FM висловлюють побоювання, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан захоче затягнути переговори про санкції до саміту (14−15 грудня), щоб надалі шантажувати ЄС і домогтися для себе, наприклад, розблокування фондів ЄС.

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Раніше повідомлялося, що США розширили санкції проти прихильників росії.

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