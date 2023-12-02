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Суспільство та люди

Частині киян виплатять по 30 тисяч грн: що відомо

11:29 2 грудня 2023
Виплати захисникам

Починаючи з грудня, влада Києва може запровадити цікаву ініціативу: заохочувальні виплати для мешканців міста, які підуть служити до Збройних сил України.

Про це повідомив у соцмережі мер столиці.

Зазначається, що місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю. Це рішення буде розглянуте депутатами Київради на найближчій сесії, яка відбудеться у грудні.

«Київрада, на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил з грудня. Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному захиснику», — повідомив Кличко.

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Нагадаємо, що на попередній сесії Київради були збільшені видатки на ЗСУ за програмою «Захисник Києва». Зокрема, 300 млн гривень додатково передбачено для військових частин, які звернулися за допомогою до влади столиці.

Нагадаємо, що у грудні повістки можуть отримати п'ять категорій чоловіків, які і зможуть отримати грошові заохочення від влади Києва.

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