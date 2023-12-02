Попали в снігову пастку: на Львівщині в снігу застряг автобус з 60 дітьми

Через негоду та значні опади на заході країни сталося кілька надзвичайних ситуацій на трасах.

Так у Яворівському районі Львівської області рятувальники витягнули зі снігової пастки автобус, у якому було 60 дітей.

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

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«2 грудня о 01:59 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Бердихів Яворівського району на автодорозі застряг автобус „Van Hool“. Внаслідок складних погодних умов автодорогу, якою рухався автобус, засипало снігом», — йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, в автобусі перебувало 66 людей, з них — 60 дітей, які повертались з туристичної мандрівки.

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Пожежно-рятувальним відділенням м. Новояворівськ, за допомогою буксирувального троса, проводилися роботи з буксирування автобуса. Після чого автобус продовжив свій рух.

Ще одна надзвичайна подія сталася вранці 2 грудня поблизу с. Стаївка Червоноградського району.

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Внаслідок складних погодних умов, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя дороги пасажирський автобус «Neoplan».

Автобус здійснював перевезення пасажирів за маршрутом «Рига-Вінниця». В автобусі перебувало 17 людей, з них 3 дитини.

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За допомогою лебідки та тросу рятувальники відбуксирували автобус на проїжджу частину. Після чого автобус продовжив рух по запланованому маршруту.

Як повідомлялось, через негоду та знеструмлення сьогодні низка потягів курсують з затримками.

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