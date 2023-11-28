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Король Чарльз III назвав принца Гаррі дурнем: у чому причина

16:36 28 листопада 2023
Король Чарльз III та принц Гаррі

Нещодавно король Чарльз III телефоном поспілкувався з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл, хоча після появи їхнього документального серіалу про життя у Великобританії здавалося, що монарх нізащо не прийме безсоромного сина назад у сім'ю. Згодом клубок інтриг навколо королівської родини почав розплутуватись, і стало зрозуміло, що Чарльз III може пробачити молодшому все.

Втім, хвилини поблажливості спостерігалися у короля навіть у розпал скандалу, коли інтернет кишів брудними подробицями залаштунків Букінгемського палацу, пишуть закордонні ЗМІ.

«Звичайно, король був злий, але не хотів, щоб люди говорили погано про його сина. У цей короткий момент він зрозумів, наскільки серйозно все», — розповів знавець королівської родини виданню.

Проте більшість часу король, безумовно, мало не ненавидів сина.

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Адже Чарльз III після смерті Єлизавети II серйозно зайнявся своїм іміджем: все, що він робив, мало висвітлюватись журналістами й створювати йому позитивний образ. Проте мемуари Гаррі затьмарили всі здобутки короля.

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«У Чарльза III були справжні «емоційні гойдалки» — в деякі моменти він не хотів чути образи на адресу сина, але в інші відкрито критикував його у присутності інших людей, називаючи «той дурень», — додало джерело.

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В результаті Чарльзу III все ж таки вдалося «перемикнути» увагу громадськості від скандалів до своїх справ як монарха. І допоміг йому в цьому саме Гаррі, привітавши з днем народження.

Крім того, інсайдери повідомляють, що вся королівська родина збереться разом на Різдво, в тому числі принц Гаррі та Меган Маркл.

Втім, багато британців впевнені, що це лише затишшя перед бурею, адже колишня актриса нещодавно заявила, що повертається до Голлівуду.

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