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Ісламіст напав із ножем на туристів у центрі Парижа: одну людину вбито

8:56 3 грудня 2023
Ніж

У Франції, де цьогорічного літа здобувач притулку з ножем напав на дітей у місті Ансі, схожий випадок повторився в Парижі.

Як пише «Німецька хвиля», у центрі Парижа, в районі набережної Гренель, чоловік напав з ножем на перехожих — одна людина загинула, ще одна була поранена. Загиблий — громадянин ФРН.

Зловмисника було затримано. Місцеві масмедіа стверджували, що він також був озброєний молотком, яким завдав травм двом людям.

Також відомо, що нападник кричав «Аллаху Акбар», а після затримання заявив поліції, що засмучений загибеллю мусульман в Афганістані та Палестині, а також ситуацією в Газі. Про зловмисника відомо, що 26-річний громадянин Франції страждає на психічні розлади. У 2016 році він був засуджений до чотирьох років в'язниці за планування одного нападу та перебував у списку французьких служб безпеки.

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Нагадаємо, що 13 жовтня у французькому місті Аррас молодик з ножем увірвався до школи й напав на викладачів та учнів. Тоді загинув учитель, кілька людей отримали ножові поранення.

Через безпекову ситуації у Франції цього року було скасовано церемонія вручення престижної премії MTV Europe Music Awards, яка мала відбутися 5 листопада в Парижі.

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Фото Pixabay

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