MTV скасувала церемонію вручення Європейських музичних нагород у Парижі: названо причину

Церемонія вручення престижної премії MTV Europe Music Awards цього року не відбудеться. Вона була запланована на 5 листопада у Парижі. Організатори заявили, що скасовують її через «нестабільні події у світі». Насамперед йдеться про збройний конфлікт у секторі Газа між Ізраїлем та ХАМАС.

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Передбачалося, що паризьку церемонію відвідають попзірки першої величини Тейлор Свіфт, Олівія Родріго, Bad Bunny, а також рок-група Foo Fighters.

«З огляду на нестабільність світових подій, ми вирішили не проводити MTV EMA у 2023 році, турбуючись про безпеку тисяч співробітників, членів знімальної групи, артистів, фанатів та партнерів, які мали приїхати на церемонію з усіх куточків світу», — йдеться у заяві MTV.

«MTV EMA — це щорічне свято музики. Поки продовжують розгортатися руйнівні події в Ізраїлі та секторі Газа, це не схоже на слушний момент для глобального святкування. Враховуючи, що вже втрачено тисячі життів, це момент жалоби. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість знову провести церемонію MTV EMA у листопаді 2024 року», — підкреслюється в заяві.

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Ізраїль жорстко відреагував на самий смертоносний напад за свою 75-річну історію, пообіцявши знищити ХАМАС. Сектор Газа з населенням 2,3 млн осіб узятий у повну облогу. ЦАХАЛ завдає повітряних ударів по об'єктах ХАМАС.

Франція перебуває у стані підвищеної готовності після вбивства 13 жовтня шкільного вчителя, який став жертвою нападу ісламістів. 18 жовтня вісім французьких аеропортів отримали попередження служби безпеки про вибухові пристрої. Аеропорти було евакуйовано для перевірок. Також через погрози терактів закривалися Лувр та Версальський палац.

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Тейлор Свіфт, яка стала тріумфатором торішньої церемонії MTV Europe Music Awards, лідирувала в номінаціях і цього року. Американська співачка претендувала на сім премій MTV EMA, у тому числі в категоріях «найкращий виконавець», «найкраща пісня» та «найкраще відео».

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