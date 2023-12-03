УЄФА оголосив солідні призові Євро-2024: Україна може зірвати куш

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив суми призових чемпіонату Європи з футболу, жеребкування якого відбулося напередодні.

Загальний призовий фонд Євро-2024, що пройде з 14 червня по 14 липня у 10 містах Німеччини, становитиме 331 млн євро. Лише за участь у турнірі кожна з 24 національних збірних отримає по 9,25 млн євро.

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Крім того, за кожну перемогу у групі національним асоціаціям виплачуватиметься один мільйон, а за нічию — 500 тисяч євро. Вихід до 1/8 фіналу принесе 1,5 млн євро, до чвертьфіналу — 2,5 мільйона, а до півфіналу — 4 мільйони.

Фіналіст чемпіонату Європи отримає додатково 5 мільйонів, а чемпіон Європи — 8 мільйонів у європейській валюті.

Максимальна сума, яку може заробити найкраща команда Євро-2024, якщо виграє усі три зустрічі в групі, становить 28,25 млн євро.

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Нагадаємо, що збірна України після нічиєї з Італією (0:0) не змогла одразу пробитися на Євро-2024, але ще може поїхати на турнір. Для цього підопічним Сергія Реброва потрібно здобути путівку на європейську першість у поєдинках плей-оф. Жереб вирішив, що 21 березня 2024-го «жовто-сині» зіграють у півфіналі на полі команди Боснії та Герцеговини, а у разі виходу у фінал проведуть 26 березня номінально домашню зустріч із переможцем пари Ізраїль — Ісландія.

У разі завоювання місця у фінальному турнірі чемпіонату Європи збірна України зіграє у групі Е разом з командами Бельгії, Словаччини та Румунії. Якщо Довбик та компанія успішно пройдуть кваліфікацію, то 17 червня вони зустрінуться у Мюнхені з румунами, 21-го — у Дюссельдорфі зі словаками та 26-го — у Штутгарті з бельгійцями. До 1/8 фіналу Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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Додамо, що у стартовому поєдинку чемпіонату Європи 14 червня у Мюнхені зіграють Німеччина та Шотландія, а загалом зустрічі турніру також приймуть арени у Берліні, Кельні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу та Штутгарті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка збірної України закликав росіян здаватися в полон.

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Фото uefa.com

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