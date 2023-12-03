Антициклон «Дуня» захопить Україну: ночі стануть морознішими
Після відносно теплої погоди в Україну йде похолодання. На початку тижня погоду формуватиме антициклон. Це означає прояснення, особливо нічні, які сприятимуть вихолодженню повітря. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.
«Тому найближчої ночі мороз зміцніє: -5−10 градусів, на півночі та заході місцями до -12−14 градусів. Протягом дня 4-го грудня в Україні очікується від 4 морозу до 1 тепла, на півдні +2+6 градусів. Опади — малоймовірні, бо ж — антициклон Dunja. У Києві понеділок очікується сухим і морозним. Вночі -5−8 градусів, вдень -1−3 градуси. Слизько — обережно», — написала вона.
Відомий синоптик кандидат географічних наук Ігор Кібальчич прогнозує, що в більшості областей нашої країни відбудеться зниження температури повітря на 5 — 8 °C. На тлі підвищеного атмосферного тиску істотних опадів не передбачається, за винятком південних та східних областей. Вітер переважно східної чверті, поривчастий.
У понеділок, 4 грудня, опадів не очікується. Лише у Криму та Приазов'ї пройде дощ із мокрим снігом. Невеликий сніг можливий також у Карпатах. На дорогах північних та західних областей ожеледиця. Вітер переважно західної чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −3…−8 °С, на крайньому півдні, в Криму та на Донбасі +2…-3 °С. Вдень максимальна температура становитиме −6…−1 °С, на півдні 0…+5 °С.
У вівторок, 5 грудня, у більшості областей країни без опадів, лише вночі та вранці на Харківщині місцями пройде невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних областях південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −8…−3 °С, вдень −5…−0 °С, у південній половині 0…+5 °С.
У середу, 6 грудня, у південних областях та Криму пройдуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень також можливий сніг та мокрий сніг на Закарпатті. В решті регіонів України без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний / південно-східний, 7 — 12 м/с, у Приазов'ї та на Донбасі окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −9…−3 °С, вдень −5…−0 °С. У південних областях та Криму вночі −1…+4 °С, вдень +1…+6 °С.
У четвер, 7 грудня, у Приазов'ї та східних областях пройде сніг, мокрий сніг, у Криму з дощем. На решті країни переважно без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, у східній половині та у Приазов'ї пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −10…−5 °С, вдень −5…−0 °С. У південних областях вночі −1…+4 °С, вдень +1…+6 °С.
У п'ятницю, 8 грудня, на сході України та в Приазов'ї збережуться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, на решті території країни без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, у західних областях південний, 7 — 12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі −8…−3 °С, на півночі до -13 °С; вдень −6…−1 °С. У південній частині та у Криму вночі близько 0 °C, вдень 0…+5 °С.
У суботу, 9 грудня, в Україні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі −10…−4 °С, вдень −5…−0 °С. У західних та південних областях вночі −5…−0 °С, вдень −1…+4 °С.
У неділю, 10 грудня, переважно без опадів, лише вдень на крайньому заході очікується невеликий сніг із переходом у дощ. Вітер південно-східний, 9 -14 м/с, місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря на Лівобережжі країни вночі −13…−8 °С, вдень −8…−3 °С; на решті країни вночі −6…−1 °С, вдень −2…+3 °С, в Одеській області та Криму до +8 °С.
Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям взимку.
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