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«Укрзалізниця» «реанімувала» «Лижний експрес» для любителів активного зимового відпочинку у Карпатах

16:07 3 грудня 2023
Лижний експрес

В Україні знову запустили легендарний «Лижний експрес». Про це повідомили в «Укрзалізниці».

«Саме час планувати свої передріздвяні мандрівки, адже квитки на швидкісний Інтерсіті+ № 743 сполученням Київ — Славсько відсьогодні вже у продажу! Нагадуємо, що рейси відправлятимуться з Києва, починаючи з 21 грудня, о 6:11, і прибуватимуть до станції Славсько о 14:00. В зворотному напрямку, зі станції Славсько, поїзд відправлятиметься о 14:30 і прибуватиме до Києва о 22:26. Бажаємо приємних сніжних мандрівок всім нашим пасажирам», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» запустила нові потяги та для любителів зимових Карпат змінила маршрути «старих».

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