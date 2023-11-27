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Суспільство та люди

Ялинці — бути: у Кличка вирішили долю головної новорічної пам'ятки Києва

15:17 27 листопада 2023
Різдвяна ялинка

В Києві на період новорічних свят встановлять ялинку. Її буде, за традицією, встановлено на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ „ГЛОБАЛ-ДЕКОР“. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва. Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше — до 10 січня», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», перед новорічними святами «Укрзалізниця» запустила нові потяги та змінила маршрути «старих».

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