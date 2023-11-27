В Києві на період новорічних свят встановлять ялинку. Її буде, за традицією, встановлено на Софійській площі. Таке рішення ухвалила сьогодні Рада оборони столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ „ГЛОБАЛ-ДЕКОР“. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва. Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше — до 10 січня», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», перед новорічними святами «Укрзалізниця» запустила нові потяги та змінила маршрути «старих».

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