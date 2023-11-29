Якби війна в Україні закінчилася завтра і якби росія змогла утримати захоплену територію, включно з Кримом, це, ймовірно, стало б провалом для кремля. У ній загинуло понад 200 000 солдатів рф, в тому числі найбільше генералів з часів Другої світової війни, а також було знищено від 2 500 до 3 000 танків. Крім того, було знищено близько 150 літаків, а також потоплено або значно пошкоджено кілька військових кораблів. Крім того, в штаб Чорноморського флоту росії влучила ракета, а історична будівля, за повідомленнями, була зруйнована. Про це пише американський журнал The National interest.

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Насправді, навіть якщо росія утримає завойовану територію, можна стверджувати, що російський флот найбільше програв у цій війні. Його престижу завдано значної шкоди — втрата флагманського корабля під час обстрілу ракетами наземного базування не може не вплинути на нього. Цілком ймовірно, що загибель «Москви» буде вивчатися морськими офіцерами ще не одне покоління, адже вона є найбільшим військовим кораблем, втраченим у бою з часів Другої світової війни.

Сьогодні російський чорноморський флагман перебуває на дні Чорного моря, а його флагманський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» проходить модернізацію, яка триває роками. І малоймовірно, що його зможуть відновити раніше кінця наступного року. Це станеться лише в тому разі, якщо росія зможе підготувати екіпаж для управління цим військовим кораблем. Він так довго був виведений з ладу, що на службі просто немає моряків, у яких є досвід роботи на цьому авіаносці.

У той час як колись масивний надводний флот росії по суті згнив, кремль досягнув прогресу в розробці гіперзвукової зброї, яка може перетворити його невеликі фрегати на військові кораблі, що не поступаються колись могутнім лінкорам, які володарювали на хвилях.

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Для випробування цієї зброї був задіяний фрегат «Адмірал Горшков», який на початку цього року знову вийшов на бойове чергування. Це може бути передвісником майбутнього російського флоту — меншого, але все ще здатного завдати удару.

Більше того, росія продовжуватиме утримувати один з найбільших підводних флотів у світі — загалом 58 човнів, в тому числі 11 атомних підводних човнів з балістичними ракетами, які залишаються невід'ємною частиною її стратегічних сил стримування. Також були спущені на воду кілька нових підводних човнів і є плани побудувати ще чотири підводні човни з балістичними ракетами, п'ять підводних човнів з крилатими ракетами і шість дизельних ударних підводних човнів. Ці судна — разом із запланованою парою десантних кораблів, шістьма фрегатами і 24 корветами — можуть допомогти москві зберегти військово-морську присутність на світовій арені.

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Проте, навряд чи це повноцінні військово-морські сили масштабу ВМС США — і, швидше за все, ніколи не будуть такими. У кращому випадку це будуть флотилії, а не флоти.

Раніше повідомлялося, що на думку аналітика з питань безпеки і оборони професора Майкла Кларка західна частина Чорного моря здебільшого непридатна для використання росіянами.

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