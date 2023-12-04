Дворазова чемпіонка «Ролан Гаррос» скинула з себе одяг в Антарктиді (фото, відео)

Знаменита французька тенісистка, дворазова чемпіонка «Ролан Гаррос» у парному розряді 30-річна Каролін Гарсія вирішила розвіятися після виснажливого сезону та махнула з коханим у далеку Антарктиду. Раніше чемпіон світу з футболу похвалився шаленим екстримом у горах.

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«Це місце приголомшливе. Словами не описати те, що ми тут пережили, побачили та відчули. Принаймні один раз ми одягли купальники під час відпустки», — написала спортсменка в Instagram.

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Вирішивши скуштувати екстриму на повну, Каролін зі своїм хлопцем навіть стрибнула у крижану воду. «Тіло безперечно оновилося завдяки полярному зануренню, але, що важливіше, голова готова до підготовки до нового етапу, до нового сезону. Будь ласка, не судіть мої стрибки», — пожартувала тенісистка, коментуючи відео.

Зазначимо, що свого часу учасниця двох Олімпійських ігор Каролін Гарсія, яка заробила за кар'єру майже 17 млн доларів, була четвертою ракеткою світу в одинарному розряді і другою в парному. За роки кар'єри француженка виграла 19 турнірів WTA, а 2022-го стала чемпіонкою підсумкового турніру. Після такого відпочинку спортсменка, схоже, готова повернутися до топдесятки світового рейтингу, з якої випала у році, що минає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Соукалова заблукала в Альпах.

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Фото Instagram

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